İstanbul Ortaköy’de Reina’ya silahlı saldırı yapıldı. Uzun namlulu silahlarla gece kulübüne gelen saldırganlar ateş açarak içeri girdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü sayısının 39’a, yaralı sayısının ise 69’a yükseldiğini söyledi. Bakan Soylu, saldırganın kaçtığı bilgisini de verdi.

İLK RESMİ AÇIKLAMA VALİ ŞAHİNDEN GELDİ

Vali Şahin şunları söyledi: ”01.22 sıralarında bir teröristin silahla uzun namlulu silahla önce kapı önündeki bekleyen polis memurumuzu şehit ve bir vatandaşımızı şehit etmiştir. Maalesef içeride çok acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak için gelen masum insanlara acımasızca kurşun yağdırarak, bu olay meydana gelmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Maalesef 35 vatandaşımız hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.”

GÖRGÜ TANIKLARI: İÇERİDE 700-800 KİŞİ VARDI, SALDIRGAN ARAPÇA KONUŞUYORDU

Gece kulübünde o sırada 700-800 kişi bulunuyordu. Bazı görgü tanıkları teröristin Arapça konuştuğunu söyledi. NTV muhabirinin bilgilerine göre saldırganlar 3 kişiydi. Bir kişi Noel Baba kılığında kulübe girerken, diğerleri ona yardım etti. Önce el bombası atıldığı ardından uzun namlulu silahlarla eğlence mekanındaki kişilerin tarandığı iddia ediliyor.

Yılbaşı nedeniyle Beyoğlu, Taksim, Beşiktaş civarında yoğun güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, en merkezi yerlerden en büyük eğlence mekanlarından birine silahlı baskın ve saldırı açık bir güvenlik zaafiyeti olduğunu gösteriyor. IŞİD’e yönelik ihbar ve istihbaratlar çerçevesinde yapılan operasyonlardan sonra Ankara ve İstanbul’da örgütle irtibatlı şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Görmez: Bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yok

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez İstanbul Ortaköy’de bir eğlenme merkezine yapılan saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Saldırgan böyle görüntülendi

Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan: Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti

Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.” dedi.