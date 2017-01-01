Fethullah Gülen avukatları aracılığıyla açıklama yaparak, İstanbul Ortaköy’de bir eğlence mekanına yönelik yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleştirilen terör saldırısını ‘alçakça ve masumları hedef alan’ şeklinde niteleyerek lanetlediğini söyledi.

İktidar çevreleri ve bazı yayın kuruluşlarında Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketini zan altında bırakmak için atılan iftiralara da sert tepki gösterilen açıklamada, “Kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun masum insanları hedef alan bu alçak saldırının Müslümanlıkla ilgisi olamaz. ‘Terörist, Müslüman olamaz, Müslüman da terörist olamaz’ diyen müvekkilimi bu alçak saldırı ile zan altında bırakmak için gayret sarf etmek de alçakça bir davranıştır. ” denildi.

İFTİRA ATILARAK ASIL FAİLLER GİZLENMEK İSTENİYOR

Bu çevrelerin terör olayının gerçek faillerini bulmak yerine iftira atarak gizleme çabasında olduğunun altı çizilerek, yıllar öncesinden yayınlanan bir televizyon dizisinden yola çıkarak masum insanlara iftira atıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Yıllar evvel yayınlanmış bir televizyon dizisinden yola çıkarak, bu ve benzeri terör saldırıları ile müvekkilimi ve sevenlerini zan altında bırakmak çabası ve gayreti asıl fail ya da failleri gizleme ya da görmeme gayretinden başka birşey olamaz.” denildi.

Sosyal Medya’daki Fethullah Gülen Avukatları hesabında yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

01.01.2017 Tarihinde İstanbul’da Gerçekleştirilen Terör Saldırısına Dair Açıklama

2017 yılının ilk saatlerinde masum insanımızı hedef alan alçakça terör saldırısı meydana gelmiştir. Masum insanlarımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bu terör saldırısını lanetle ve nefretle kınıyoruz.

Kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun masum insanları hedef alan bu alçak saldırının Müslümanlıkla ilgisi olamaz. ‘Terörist, Müslüman olamaz, Müslüman da terörist olamaz’ diyen müvekkilimi bu alçak saldırı ile zan altında bırakmak için gayret sarf etmek de alçakça bir davranıştır.

Yıllar evvel yayınlanmış bir televizyon dizisinden yola çıkarak, bu ve benzeri terör saldırıları ile müvekkilimi ve sevenlerini zan altında bırakmak çabası ve gayreti asıl fail ya da failleri gizleme ya da görmeme gayretinden başka birşey olamaz.

Terör saldırılarına karşı yapılması gereken, birliğimizin ve kardeşliğimizin bozulmaması adına; lanetlemek, iftira atmak ve başkalarını suçlumak yerine, yükselen terör dalgasının nedenlerini sorgulamak, bu türlü acı olayların bir daha yaşanmamasını sağlamaktır.

İnsanlıktan nasibini almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen bu terör saldırısını nefretle ve lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Terör saldırısını nefretle lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz pic.twitter.com/tF7bQJFbbV — F Gülen Avukatları (@fgulenav) January 1, 2017