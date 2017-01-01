Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da katliam yapan saldırganın ‘Noel Baba’ kılığında içeri girdiği’ iddiaları için “Noel Baba kılığına girdiği iddialarının aslı astarı yok.” dedi. Yıldırım, saldırganın kargaşadan yararlanarak kılık değiştirip kaçtığını söyledi.

Yıldırım’ın açıklamaları şöyle: ”Bir eğlence merkezinde savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum savunmasız insan hayatını kaybetti. 60’ın üzerinde yaralı var. Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil, 3-4 yaralımız var bu şekilde. Onun için de hastaneler, doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar. Burada da yaralıları ziyaret ettik, durumları gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka vatandaşlar da var. Terör insanlığın ortak sorunudur. Terörün amacı birliğimizi beraberliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır.

Bazı yerlerde kulağıma geliyor, terörist Noel baba kılığına girip yapmış, bildiğimiz silahlı bir terörist. Korumaları ve polisi şehit ediyor, içeri girip rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor. Dolayısıyla bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerinde bırakıp kargaşadan yararlanarak uzaklaşıyor. Ama polis, meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.”