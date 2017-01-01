Amerikan Büyükelçiliği, tarafından Reina saldırısından bir hafta önce Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısında bulunmuştu. 22 Aralık’ta yayınlanan açıklamada, “aşırılıkçı grupların Türkiye çapında ABD vatandaşlarının yaşadığı veya ziyaret ettiği yerlerde saldırı düzenleme konusundaki saldırgan çabalarının sürdüğü” belirtilerek “2016’nın sonuna yaklaşırken, Amerikan vatandaşları Noel tatili ve yeni yıl kutlamaları için kalabalık yerlere giderken bu durumu göz önünde bulundurmalı” denilmişti.

Reina’daki saldırı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını uyardı

Açıklamada, “Kalabalıkların arasına girmekten, özellikle de Batılıların, turistlerin ve yabancıların sık gittiği bilinen restoran, ticari merkezler, ibadethane, ulaşım merkezleri ve diğer yerlerden mümkün olduğunca kaçının” ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamanın İngilizce tam metni şöyle: