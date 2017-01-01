Türkiye 2016 yılında çok sayıda terör saldırısının hedefi oldu. Düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Bu saldırıların başlıcaları şöyle:

12 Ocak 2016: İstanbul Sultanahmet’te bir turist kafilesine yönelik düzenlenen canlı bomba saldırısında 12 Alman turist hayatını kaybetti. Hükümet olaydan IŞİD’i sorumlu tuttu.

17 Şubat 2016: Ankara Çankaya’da askeri servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 29 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

13 Mart 2016: Ankara Güvenpark Kızılay’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

19 Mart 2016: İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nde bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu 4 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Ölenlerden 3’ü İsrail, 1’i de İran uyrukluydu. Resmi makamlar saldırganın IŞİD bağlantılı olduğunu belirtirken, IŞİD saldırıyı üstlenmedi.

27 Nisan 2016: Bursa Ulu Camii yakınında bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu 13 kişi yaralandı.

1 Mayıs 2016: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu bölgede düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 23 kişi yaralandı.

10 Mayıs 2016: Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü. Aralarında polislerin de bulunduğu 22 kişi yaralandı.

12 Mayıs 2016: Diyarbakır’ın Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi’nde patlayıcı yüklü bir kamyonun infilak etmesi sonucu 16 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

12 Mayıs 2016: İstanbul Sancaktepe’deki Samandıra Kışlası yakınında askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5’i asker, 3’ü sivil 8 kişi yaralandı.

7 Haziran 2016: İstanbul Vezneciler’de düzenlenen bombalı saldırıda 7’si polis 12 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

8 Haziran 2016: Mardin’in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2’si polis, 4 kişi hayatını kaybetti.

28 Haziran 2016: Atatürk Uluslararası Havalimanı’nda üç teröristin düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi de yaralandı. Türk makamları saldırılardan IŞİD’i sorumlu tuttu.

17-18 Ağustos 2016: Elazığ, Van ve Bitlis’te polis ve askerlere yönelik üç ayrı saldırıda 12 kişi öldü, 200’den fazla kişi yaralandı.

20 Ağustos 2016: Gaziantep’te bir düğünü hedef alan bombalı saldırıda 51 kişi yaşamını yitirdi, 94 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2016: Şırnak kentinin Cizre ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği’ni hedef alan intihar saldırısında 11 polis yaşamını yitirdi, 78 kişi de yaralandı. Şırnak Valiliği saldırıdan PKK’yı sorumlu tuttu.

12 Eylül 2016: Van’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Van’daki il başkanlığı binasının önünde meydana gelen patlamada 50 kişi yaralandı.

4 Kasım 2016: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir binaya yakın bir noktada düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi yaralandı. Hükümet saldırıdan PKK’yı sorumlu tuttu. Ancak saldırıyı TAK üstlendi. Farklı haber ajansları ise saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini duyurdu.

24 Kasım 2016: Adana’da valilik binası yakınına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

10 Aralık 2016: İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen iki ayrı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

17 Aralık 2016: Kayseri’de içinde askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendi. 13 asker yaşamını yitirdi. Saldırıyı TAK üstlendi. (DW)