Ülkenin Erdoğan rejimine teslim olduğu, AKP’nin araştırılmasını ve gerçek faillerinin ortaya çıkmasını sürekli engellediği, girişimi tasfiye ve tutuklamalara kılıf yaptığı bir darbe teşebbüsü yaşandı. Ülkede 15 Temmuz’dan bu yana tarihte eşi benzeri görülmedik bir tasfiye, kapatma, mülkiyete el koyma ve tutuklama dalgası yaşandı.

İşte rakamlar

115.475 kişi işten çıkarıldı, açığa alındı ya da kamu görevinden tasfiye edildi.

82.785 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler işkence sayılabilecek gözaltı süresi, aç bırakma, dayak, avukatla görüşememe, yurtdışı çıkış yasağı gibi uygulamalara maruz kaldı.

41.752 kişi tutuklandı. Bu kişiler yukarıda aktarılan gözaltı şartlarına ek olarak cezaevine konulduğunda açık görüş kısıtlaması, mektup yasağı, kitap yasağı, teşhir edilme, malvarlığına el konma gibi uygulamalarla karşılaştı. ‘İtirafçı ol kurtul’ söylemiyle, birlikte dini sohbetlere katıldığı, talebeye burs verdiği ya da kurban bağışladığı kişilerin isimlerini açıklayarak tutuklanmalarına sebep olması için psikolojik baskıya uğradı.

2.099 okul, yurt ve üniversite kapatıldı. Çıkarılan KHK’lar ile tamamen öğrencilere hizmet veren, ödüllü ve parmakla gösterilen eğitim yuvaları kapatıldı. Bu yerler adı çocuklara cinsel taciz ve usulsüzlük gibi iddialarla anılan yandaş vakıf ya da şirketlere adeta peşkeş çekildi.

6.337 akademisyen işini kaybetti. Aralarında çok sayıda rektör, dekan gibi kişilerin bulunduğu Profesörler, doçentler ve diğer öğretim elemanları ya işsiz bırakıldı ya da tutuklandı.

3.843 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. AKP iktidarının arka bahçelerinden HSYK, fişleme listeleri, yakınlarının kimlikleri gibi sebeplerle hakim ve savcıları meslekten çıkardı. Bu hakim ve savcıların yaklaşık 2500’ü herhangi bir delil gösterilmeksizin terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklanırken dokunulmazlığı olan yüzlerce yüksek yargı üyesi hapsedildi. Anayasa Mahkemesi de birlikte mesai yaptığı 2 üyesini ‘oluşan kanaat’ şeklindeki absürd bir sebeple meslekten ihraç etti, 2 üye tutuklandı.

195 gazete, TV ve radyo kapatıldı. 2015 yılında uydudan düşürme yoluyla yayı hayatı fiilen sonlandırılan Samanyolu Yayın Grubu ve İpek grubu’na ek olarak 2016’da Türkiye’nin en fazla satan gazetesi Zaman Gazetesi’ne el konuldu. 15 Temmuz sonrasında ise kapatılan gazete, TV ve radyo sayısı 200’e yaklaştı. Bunun yanısıra sayısız internet sitesine erişim engellendi.

147 gazeteci tutuklandı. Haberin yayına hazırlandığı 2016’nın son gününde 7 gazeteci halen gözaltında tutulurken tutuklu 147 gazetecinin yanısıra en az 200 gazeteci hakkında yakalama kararı ya da adli kontrol şartı bulunuyor. TRT’de ise işten çıkarılan 350 gazeteci bulunuyor.

Hizmet hareketine yapılan bunca zulmün yanısıra işadamlarının onmilyarlarca lira değerindeki mal varlıklarına bir kalemde el kondu. Öncesinde kayyım atanarak batırılan ya da dağıtılan şirketlere ilaveten 15 Temmuz sonrasında 5 bin şirket direkt olarak TMSF’ye devredildi. Samanyolu Haber