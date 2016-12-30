Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, 11 Aralık seçimlerinin galibi Sosyal Demokrat Parti (PSD) Liberal İttifakı (ALDE) koalisyon ortaklarının önerdiği yeni başbakan adayı Sorin Grindeanu’ya yeni hükümeti kurma görevini verdi.

Başbakanlık görevine getirilen 43 yaşındaki genç siyasetçi Sorin Grindeanu daha önce İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığı yapmıştı.

Ocak ayında yemin ederek göreve başlaması beklenen Sorin Grindeanu, kendisine görev verilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada “Bugün bana oy veren meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük bir sorumluluk. Bunu hissedebiliyorum. Ancak ben daha çok ‘Romanyalılar üzerinde’ sorumluluk hissediyorum. Hükumetin kurulması için oy veren halkımızdı” diye konuştu.

11 Aralık’taki seçimlerde oyların yüzde 45,47sini alarak 154 milletvekili çıkaran Sosyal Demokrat Parti PSD, daha önceden Kırım Tatar Türkü Sevil Shhaideh’i başbakan olarak aday göstermişti. Ancak Romanya’nın etnik bir gruptan gelen ilk Cumhurbaşkanı Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis bunu reddetmişti.