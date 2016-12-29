Gazeteci Ahmet Şık bu sabah evine gelen polislerce gözaltına alındı.

Avukat Can Atalay, Şık’ın Haseki Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bilgisini verdi.

Şık’a hangi suçlamayla, ne gerekçeyle gözaltına alındığı resmi olarak açıklanmadı.

Avukat Atalay, avukatlarına da Şık’ın hangi gerekçeyle suçlandığı ve neden gözaltına alındığıyla ilgili de hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.

Avukat görüşüne kısıtlama kararı getirildi. Olağanüstü Hal (OHAL) süresince avukatla görüşe beş güne kadar kısıtlama getirilebiliyor.

Ahmet Şık sabah saatlerinde gözaltına alındığını Twitter adresinden duyurdu:

Gözaltına alınıyorum. Bir twittle ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim. — ahmet şık (@sahmetsahmet) December 29, 2016