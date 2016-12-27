Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sosyal Demokrat Parti (PSD)’nin başbakanlık için önerdiği Kırım Tatar asıllı Sevil Shhaideh’in adaylığını geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Iohannis, bugün yaptığı açıklamada ülkenin ilk kadın ve müslüman asıllı başbakan teklifini geri çevirmesi ile ilgili yaptığı açıklamada,

“Ben PSD önerisini dikkatli bir şekilde inceledikten sonra bayan Sevil Shhaideh’i başbakan olarak atamamaya karar verdim.” dedi.

Iohannis, gezetecilerin bundan sonraki adaylık gelişmeleri ile ilgili sorusuna ise “Sonuç olarak PSD ve ALDE koalisyon ortaklarının yeni bir aday teklif etmelerini bekliyorum.” cevabını verdi.

PSD + ALDE koalisyonu toplam 465 milletvekilinin bulunduğu Parlamentoda 250 milletvekili çoğunluğuna sahip. Bu nedenle sayısal olarak rahatlık hükümet kurma avantajına sahip.