CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğu belirtilen AKP Genel Başkan Yardımcısı Dişli’nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli’nin, cezaevinde olmadığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi veren Ağbaba, şunları sordu?

1- 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu bilinen Mehmet Dişli şu anda hangi cezaevinde bulunmaktadır?

2- Mehmet Dişli, tutuklu bulunduğu süre zarfında hastaneye sevk edilmiş midir? Herhangi bir sebeple cezaevi dışarısına çıkarılmış mıdır?

3- Mehmet Dişli hangi gün, nerede gözaltına alınmıştır?

4- Mehmet Dişli tutuklu bulunması gereken cezaevinde koğuşta mı hücrede mi kalmaktadır? Koğuşta kalıyor ise yanında hangi mahpuslar bulunmaktadır?

4- Basın yayın kuruluşlarında yer alan, Mehmet Dişli’nin tutuklanmasına rağmen hali hazırda cezaevinde olmadığı iddiası doğru mudur?