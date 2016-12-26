Eski Taraf yazarı Emre Uslu, Rus büyükelçi Karlov’un katili polis Mert Altıntaş’ın ev arkadaşının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı AKP’lilerle çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Bakan Soylu’ya seslenen Uslu, ‘O katilin ev arkadaşı avukatı tanıyor musun?’ diye sordu. Karlov’u vuran katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın ev arkadaşı Avukat Serkan Ö., cinayetten sonra gözaltına alınmış ve ortağı olduğu PGS hukuk bürosu mühürlenmişti.

Hürriyet’e konuşan katil polisin ablası Seher Ö.’nün, ‘Nereye gitsek S. vardı.’ dediği ev arkadaşının evlenmesinden sonra Mevlüt Mert Altıntaş’ın beraber kalmaya başladığı Avukat Serkan Ö. ile ortağının AKP’nin tepe isimleriyle, parti programlarında çekilmiş resimleri ortaya çıktı. Seher Ö. aynı röportajda iktidar yandaşlarının ‘Körfez Dershanesi’ ve ‘yardım eden işadamı’ iddialarını yalanladı. ‘Dekont göstersinler’ dedi.

Emre Uslu, Serkan Ö.’nün ortağı olan Abdullah Polat’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.