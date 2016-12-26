Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, düzenlediği basın toplantısında “El Bab’da yürütülen Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili koalisyon güçlerinin özellikle hava desteği için yeni girişimleriniz olacak mı? Ayrıca DEAŞ’ın elinde olan askerlerle ilgili yeni bir gelişme var mı? Son durumu alabilir miyiz?” sorusu yöneltidi.

Kalın, askerle ilgili birşey söylemezken ‘hava desteği’ ile ilgili ortaya ifadeler kullandı: ”Bin 900 kilometrekarelik alan DEAŞ’ten temizlenmiştir. Bu barbar terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Uluslararası koalisyonun hava desteği konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. El Bab çevresinde yürüttüğümüz Fırat Kalkanı Harekatı’nın son aşaması, DEAŞ’la mücadele şemsiyesi altında bir mücadeledir. Her seferinde DEAŞ’la mücadele konusunda Türkiye’ye birtakım eleştiriler getiren çevrelerin, Azez-Cerablus hattı, Dabık ve El Bab noktasında yürütülen operasyonlara gerekli desteği vermemesi kabul edilemez.”