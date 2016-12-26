[Efe Yiğit]

FIFA Dünya Kulüpler Kupası geçtiğimiz haftalarda Japonya’da yapıldı. Real Madrid’in ev sahibi Japonya ekibi Kashima Antlers’i 4-2 yenerek kazandığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası, maalesef futbolseverlerin dikkatini fazla çekmiyor. 7 kıtanın şampiyonunun katıldığı kupanın kazananları daha çok UEFA adına Avrupa’dan katılan Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımlar oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımları ancak Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin takımları zorlarken, diğer kıtaların takımları sadece finalde kaybetmek için rakip oluyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, FıFA Dünya Kulüpler Kupası’nı cazip hale getirmek için kolları sıvadı. Hedef tüm dünyadan en güçlü kulüplerinin katıldığı 32 veya 64 takımlı bir FIFA Dünya Kulüpler Kupası düzenlemek.

Ciddi rekabet değil gösteri maçı

İlk FıFA Dünya Kulüpler Kupası, 2000 yılının Ocak ayında Brezilya’da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960’dan beri düzenlenen, Güney Amerika’daki Libertadores Kupası şampiyonu ve Avrupa’daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Dünya Kulüpler Kupası, FıFA Dünya Kulüpler Kupası adı altında birleştirildi. Dünya Kulüpler Kupası, Avrupa kıtası dışında düzenlendi hep. Bunun gerekçesi olarak Avrupa’da liglerin devam etmesi gösterildi. Futbolun gelişmediği Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, kupa finallerine talip olurken, bu ülke tarafları dünyanın en iyi takımlarını yakından görme imkânı buluyordu.

2019’da ilk turnuva

FIFA Başkanı İnfantino, Dünya Kulüpler Kupası’nın en az 32 takımla olması için harekete geçti. “Dünya değişti, artık takımların her ülkede tarafları var” diyen İnfantino, kupa finallerini 32 takımın katılımıyla ilk kez 2019’da düzenlemek istiyor. Avrupa’da futbolun tatil olduğu ve Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası’nın olmadığı 2019 yılının Haziran ve Temmuz ayında yapılacak Dünya Kulüpler Kupası, futbolsuz geçen yaz tatilinde futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. 32 ya da 64 takımlı düşünülen Dünya Kulüpler Kupası grup maçları dünyanın değişik ülkelerinde oynanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe oynayabilir

Grup maçlarını ilk 2’de tamamlayan takımlar ikinci tura yükselirken, bu turdan itibaren maçlara Çin ev sahipliği yapacak. FıFA Dünya Kulüpler Kupası 64 takımlı olursa, 26 takım Avrupa’dan, 12 takım Asya’dan, 8’er takım Güney Amerika, Afrika, Orta ve Kuzey Amerika’dan ve 2 takım Okyanusya’dan katılacak. Peki, 64 takım arasında Türkiye’den takımlar olacak mı? Plan bu şekilde olursa Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe, FIFA Dünya Kulüpler Kupası için mücadele edecek. Türk takımları grup maçlarını seyirci çokluğu düşünülerek Almanya’da oynayacak.

FIFA’ya kulüpler bazında prestij

FıFA Başkanı İnfantino, Dünya Kulüpler Kupası’nı global hale getirirse kendisine başkanlık yolunda destek veren futbolu gelişmekte olan ülkelerin güvenini tam kazanmış olacak. Zira, bu ülkeler takımlarının global çaptaki turnuvalarda boy göstermelerini istiyor. Dünya Kulüpler Kupası, FIFA içinde hem prestij hem de maddi gelir anlamına gelecek. Sadece 4 yılda bir Dünya Kupası organizasyonu yapan FIFA kulüpler düzeyinde de prestij kazanacak.

Futbolda Çin markası

Dünya Kulüpler Kupası’nın düzenlenmesini en çok Çin istiyor. Gelecekte bir futbol ülkesi olmayı hedefleyen Çin, ev sahipliği yapacağı finaller ile ülkede futbola olan ilgiyi üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Çinli firmalar şimdiden sponsorluk için sıraya girmiş bulunuyor. Dünyanın en büyük e-ticaret firması Alibaba, 2022’ye kadar FıFA Dünya Kulüpler Kupası’nın sponsoru olurken, bir başka Çinli dev Wanda Grup Mart ayında FIFA’nın ana sponsorlarından oldu.

Marka gelirini küreselleştirmek

FıFA Dünya Kulüpler Kupası’nın 64 takımlı olması Avrupa takımları için de önemli avantaj sağlayacak. Real Madrid, Barcelona, Chelsea, M. United gibi dev takımlar hazırlık kamplarını Amerika ve Asya’da yaparken, amaçları hem yeni sezona hazırlanmak hem de para kazanmak oluyor. Avrupa’nın devlerinin hazırlık maçlarına binlerce taraftar giderken, bu takımların ürünleri daha geniş kitlere uzaklaşıyor.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası 64 takımlı olursa ülkeler sahip oldukları takımları kendi seyircileriyle buluşturacak. İtalyan devleri İnter ve Milan’ın sahipleri Çinli, M. United, Arsenal ve Liverpool’un sahipleri Amerikalı, PSG ve Manchester City’nın sahiplerinin Katarlı olduğunu hatırladığımızda neyi kastettiğim anlaşılacaktır.

Futbolsuz yaz kalmayacak

1993’te start alan Şampiyonlar Ligi, kısa sürede tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği bir numaralı uluslararası turnuva oldu. FIFA Dünya Kulüpler Kupası 32 veya 64 takımlı olursa Şampiyonlar Ligi ile birlikte futbolseverler yeni bir heyecana şehitlik edecek. Böylece her yaz, futbol maçlarıyla geçecek…