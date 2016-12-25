AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi olan darbenin bir numaralı ismi olarak gösterilen Tümgeneral Mehmet Dişli’nin cezaevinde olmayabileceği ileri sürüldü.

Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, darbeci Dişli ile ilgili yeni çarpıcı iddiayı gündeme getirdi. Öztürk’ün yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

”Önemli bir davanın avukatı telefonda, “AKP milletvekili Şaban Dişli’nin, Tümgeneral olan kardeşi Mehmet Dişli nerede biliyor musunuz?” diye sorduğunda, muhtemelen Sincan Cezaevi’nde olduğunu söyledim. Sanki, cezaevinde değilmiş, farklı şeyler biliyormuş izlenimi edindim. Daha sonra aynı kişiyle yüz yüze konuştuğumda, “Dişli’nin Sakarya’dan hemen her hafta cezaevi ziyaretine gelen karı-koca iki avukatı var. Son dönemde ikisini de görmüyorum. Bu işte bir gariplik var” dedi.

Tümgeneral Mehmet Dişli, bazı ifadelere göre darbe girişiminin en kilit ismi. İfadelere göre Genelkurmay Başkanı’nı Akıncı Üssü’ne götüren de, onu girişimin başına geçmeye ikna için çalışan da, bir gün sonra helikopterle Çankaya’ya getiren de o. Son olarak Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın ifadesini okuyunca soru işaretleri daha da arttı…”