IŞİD’in iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini vahşet videonun yayınlanmasının üzerinden iki gün geçti ama iktidarın sessizliği sürüyor. Feto uydurması söz konusu olduğunda ağız dolusu laflar sarfeden iktidar kanadından şu ana kadar sadece Savunma Bakanlığının ‘incelemeye aldık’ şeklindeki cılız açıklama yapıldı.

Erdoğan, vahşeti görmezden geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şimdiye dek iki kez Fırat Kalkanı operasyonuna değindi ama ağzından IŞİD çıkmadı. “Eğer bu hallolmazsa Gaziantep her zaman tehditte, Kilis her zaman tehditte, Şanlıurfa her zaman tehditte.” demekle yetindi. Diri diri yakılarak şehit edilen Türk askerleri için bir cümle bile kullanmadı.

Başbakan’dan çıt yok

Başbakan Binali Yıldırım, çatışmaların El Bab’da yoğunlaştığı bilgisini verirken vahşete değinmedi bile. “Güvenlikle ilgili istihbarat altyapımızı güçlendiriyoruz. Bir tanesini kaçırdığımızda, çok büyük, hepimizi üzen sonuçla karşılaşıyoruz.” dedi.

TSK sus pus

Vahşet videosununa ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sessizliği devam ediyor. ‘Fırat Kalkanı için yapılan bilgilendirmelerde şu ve benzeri cümleler kullanıldı: “Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır.”

Medya zaten iktidara teslim, gündemlerine almaya korkuyorlar

Gazetecilik yaptıklarını iddia eden ana akım medya da yandaşlar gibi 2 askerimizin yakılarak katline karşı kör ve sağır. Ne gazeterinin birinci sayfalarında ne de ana haberlerinde vahşetten bahsetmediler.

Muhalefetten dilinin ucuyla…

Videonun doğru olup oladığına ilişkin CHP, MHP ve HDP açıklama istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu acil bir açıklama beklediklerini söylerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘IŞİD’li alçaklar kahramanlarımıza ölüm yağdırmaktalar. İki askerimizin yakıldığını gösteren vahşet, eğer doğruysa IŞİD’in içte ve dışta tüm eli kanlı teröristleri yok edilmelidir.’ dedi.