Gazeteci Ömer Çelik’in, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki evine gece 04.00 sıralarında özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Dihaber’in haberine göre, ailenin kapıyı açması ile birlikte Çelik’in annesini ve eşini yere yatırdı. Ömer Çelik’i ise önce salona, ardından da evin balkonuna götürerek yarım saat boyunca darp, hakaret ve küfüre maruz kaldığı belirtildi. Çelik’i darp eden polisler sık sık, “Sen haber yazıyorsun ha! Hadi şimdi de yaz. Siz Ermeni p.çsiniz. Hadi şimdi de haber yaz” deyip, küfretti. Bir ara Çelik’i banyoya götüren polisler, burada da eşi ve annesinin yanında darp etti.

Gazeteci Ömer Çelik’in, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki evine gece 04.00 sıralarında özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Ailenin kapıyı açması ile birlikte Çelik’in annesini ve eşini yere yatırdı. Ömer Çelik’i ise önce salona, ardından da evin balkonuna götürerek yarım saat boyunca darp, hakaret ve küfüre maruz kaldığı belirtildi. Çelik’i darp eden polisler sık sık, “Sen haber yazıyorsun ha! Hadi şimdi de yaz. Siz Ermeni p.çsiniz. Hadi şimdi de haber yaz” deyip, küfretti. Bir ara Çelik’i banyoya götüren polisler, burada da eşi ve annesinin yanında darp etti.

Anne Çelik’in başına silah doğrultan bir polis ise “Sen niye oğlunu gazeteci yaptın? Niye izin verdin?” diye hakaret etti. Polisler Çelik’i kelepçeleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Evdeki herkesin cep telefonuna, kitap ve flash belleklere el koyan polisler, evden ayrıldı. Dosyada gizlilik kararı olduğu öğrenildi.