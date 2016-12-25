BirGün Gazetesi İdari Sorumlusu Mahir Kanaat, Diken İnternet Sitesi editörü Tunca Öğreten ve gazeteci Metin Yoksu İstanbul’da, Dihaber editörü Ömer Çelik ise Diyarbakır’da gözaltına alındı.
Sendika.org’da yer alan habere göre, Tunca Öğreten’in evi gece 3 sıralarında basılırken polisin 3 saat boyunca arama yaptığı, gazeteciyi “terör örgütüne üyelik” gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi. Öğreten’in 5 gün boyunca avukatıyla görüştürülmeyeceği belirtildi.
Gazeteci Ömer Çelik’in, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki evine gece 04.00 sıralarında özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Dihaber’in haberine göre, ailenin kapıyı açması ile birlikte Çelik’in annesini ve eşini yere yatırdı. Ömer Çelik’i ise önce salona, ardından da evin balkonuna götürerek yarım saat boyunca darp, hakaret ve küfüre maruz kaldığı belirtildi. Çelik’i darp eden polisler sık sık, “Sen haber yazıyorsun ha! Hadi şimdi de yaz. Siz Ermeni p.çsiniz. Hadi şimdi de haber yaz” deyip, küfretti. Bir ara Çelik’i banyoya götüren polisler, burada da eşi ve annesinin yanında darp etti.
Polisten Ömer Çelik’in annesine: Sen niye oğlunu gazeteci yaptın
Gazeteci Ömer Çelik’in, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki evine gece 04.00 sıralarında özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Ailenin kapıyı açması ile birlikte Çelik’in annesini ve eşini yere yatırdı. Ömer Çelik’i ise önce salona, ardından da evin balkonuna götürerek yarım saat boyunca darp, hakaret ve küfüre maruz kaldığı belirtildi. Çelik’i darp eden polisler sık sık, “Sen haber yazıyorsun ha! Hadi şimdi de yaz. Siz Ermeni p.çsiniz. Hadi şimdi de haber yaz” deyip, küfretti. Bir ara Çelik’i banyoya götüren polisler, burada da eşi ve annesinin yanında darp etti.
Anne Çelik’in başına silah doğrultan bir polis ise “Sen niye oğlunu gazeteci yaptın? Niye izin verdin?” diye hakaret etti. Polisler Çelik’i kelepçeleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Evdeki herkesin cep telefonuna, kitap ve flash belleklere el koyan polisler, evden ayrıldı. Dosyada gizlilik kararı olduğu öğrenildi.