Halka ‘dolarını bozdur’ kampanyası ile TL’ye sahip çıkma çağrısında bulunan hükûmet, diğer taraftan yurt dışından yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlar için harç ve bandrolü Euro üzerinden almaya devam ediyor. Üstelik ücretler 2017’de zamlı olacak.

1 Ocak 2017’den itibaren dışarıdan getirilen cep telefonlarından 20 Euro (bugünkü kurdan 74 TL) bandrol ücreti alınacak. Aynı telefonun pasaporta işletilmesi için 138,8 TL olarak ödenen harç ise 144 TL’ye çıkarıldı. Buna göre dışarıdan getirilen cep telefonları 218 TL ödendikten sonra kullanıma açık hale getirilebilecek. Yurt dışında seyahat edenlerin iki senede bir adet cihazı pasaportlarına işletme hakkı bulunuyor.

Ticarî maksat haricinde yurt dışından getirilecek TV-radyo, bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2017 yılında alınacak bandrol bedellerine zam yapıldı.

EN DÜŞÜK TV BANDROLÜ 10 EURO

2017’de 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV’lerden ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arasında değişen miktarlarda bandrol bedeli alınacak.

Oto radyo alıcıları, videolar, bilgisayar ve tabletler ve cep telefonlarından tahsil edilecek bandrol bedelleri:

1)Cep telefonları (dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayını alabilenler): 20 Euro

2)Bilgisayar ve tablet bilgisayarlar: 10 Euro

3) Televizyonlar:

51 ekrana kadar (51 dahil): 5 eurodan 10 euroya yükseldi.

51-67 ekran arası: 8 eurodan 16 euroya yükseldi.

67-85 arası: 10 eurodan 22 euroya yükseldi.

85-116 arası: 12 eurodan 34 euroya yükseldi.

116-148 arası: 15 eurodan 40 euroya yükseldi.

148 ekrandan yukarısı: 80 euro.

Oto televizyonu: 8 euro olarak aynı kaldı.

4) Diğer cihazlar:

Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar ve benzerleri: 2 euro

Radyo ve/veya TV’li navigasyon cihazları: 7 euro

Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri: 15 euro

Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri: 15 euro

Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları: 10 euro