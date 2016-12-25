Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Tupolev Tu-154 tipi uçağı ile Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinden havalandıktan sonra irtibatın kesildiği açıklandı.

Rus Sputnik ajansının haberine göre; uçakta Kızıl Ordu Korosu’na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personel vardı.

Uçağın yerel saatle 05:20’de havalandığı ve kalkıştan 20 dakika sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA: DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 85’i yolcu 8’i mürettebat 93 kişiyi taşıyan TU-154 tipi uçağın düştüğü duyuruldu.

Bakanlığa ait Tu-154 uçağının uçuşun 7 dakikasında Karadeniz kıyısından 5 kilometre uzaklığa Anapa yakınlarına düştüğü bildirildi. Uçağın parçaları kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmitri Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Listenin kesinleştirilmesini bekliyoruz. Şimdilik Aleksandrov korosunun ve gazetecilerin olduğunu biliyoruz. Geri kalan kişilerin kesinleşmesini bekliyoruz.” dedi.