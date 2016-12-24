Ankara Mamak’ta erken saatlerde işe, okula gidenlerin bulunduğu otobüsleri durduran Halkevleri mensupları, bir kaç dakika dinlemelerini isteyerek vatandaşlara IŞİD’in 2 Türk askerini dirir diri yaktığını anlattı.

Medya sansürü sebebiyle bu haberlerin halka ulaşamadığını belirten eylemceiler, ”Askerleri diri diri yakan ateşi sadece IŞİD çetecilerinin değil, MİT TIR’larıyla onları besleyenlerin yakıyor. 20’li yaşlarında gençler katlediliyor. Peki biz zaman tepki göstereceğiz? O ateş buraya geldiğinde mi? Çok mu uzağımızda? Daha dün Kızılay’da patladı bomba, daha dün Kayseri’de patladı.

Ototbüstekileri alkışlarla tepki göstermeye çağıran eylemcilere içindekiler ve dışarıda durakta bekleyenler destek verdi.

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2 askerin yakılmasına tepki için Halkevleri üyeleri İstiklal Caddesi’nde “Daha fazla kan dökmenize izin vermeyeceğiz” eylemi yaptı. Yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı’nın faturasının halka ve askerlere kesildiği anlatıldı. İstanbul Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda toplanan gruba polis sert müdahale etti.