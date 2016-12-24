Askeri savcılar, 26 yıl önceki hükümet karşıtı gösteriler sırasında 6 kişinin ölümünden sorumlu tuttukları eski Cumhurbaşkanı Ion Iliescu ile eski Başbakan Petre Roman hakkında soruşturma başlattı.



Savcılar, Iliescu, Roman ve eski İstihbarat Şefi Virgil Magureanu ile diğer yetkililerin, 1990 yılındaki gösterilerde yaşanan ölümlerde rolü olduğunu ileri sürdü. Hükümet güçlerinin ve madencilerin gösteriler esnasında sivillere saldırdığını belirten askeri savcılar, grubun, “Sivillere yönelik genel ve sistematik bir saldırıyı koordine ve organize ettiğini” savundu. Roman, soruşturmanın “Asılsız ve saçma” olduğunu belirtirken, Iliescu da hakkındaki suçlamaları reddetti.

ILIESCU: ÇAĞIRIRLAR, KONUŞURUZ CEVABINI VERİRİM

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten eski Cumhurbaşkanı Ion Iliescu. Digi24 Kanalına yaptığı açıklamada, “Olay 26 sene önce olmuş. Birileri şikayet etmiş. Çağırırlar, gider konuşurum. Bu ithamları kabul etmiyorum.” dedi.

Iliescu hakkında geçen yıl, 26 yıl önceki gösteriler sırasında insanlığa karşı suç işlediği iddiası ile dava açılmıştı.

Savcılar, 86 yaşındaki Iliescu’nun 1990 yılının haziran ayında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerin bastırılmasında oynadığı rol için cezalandırılması talebinde bulunmuştu.

İddianamede Iliescu, Roman, Magureanu ve eski Savunma Bakanı Victor Atanasie Stanculescu’nun “Yaklaşık 10 bin madenciyi başkente getirerek sivil nüfusa karşı saldırı düzenlediği” ileri sürülmüştü.

Başkent Bükreş‘te hükümeti protesto etmek için gösteri yapanlara polis ve madencilerin saldırması üzerine 6 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Iliescu, ülkede komünist rejimin yıkılmasının ardından 1990’da cumhurbaşkanı seçilmişti. 2000’de de ikinci kez seçilen Iliescu, 2005’te göstericilerin ölümüyle ilgili cinayetle suçlanmış ancak hakkındaki suçlamalar, iki yıl sonra düşmüştü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2014’te Romanya‘yı “Demokrasiye geçiş döneminde sivillere karşı işlenen insanlık suçlarından sorumlu olanları adalet karşısına getiremediği” için eleştirmesinin ardından, Yüksek Mahkeme, davayı yeniden açmıştı.