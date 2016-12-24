Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruların 47 ülkenin toplamından fazla olduğunu söylemesi tartışılıyor. LDP Genel Başkanı Cem Toker, AYM Başkanına ‘Düşün bakalım neden?’ diye sordu. Toker, Zühtü Arslan’a, ”Yanıtı bulunca milletle de paylaş ki öğrenelim…” diye çağrıda bulundu.

Ülkedeki hukukun bittiğinin itirafı olarak değerlendirilen açıklamalarda bulunan AYM Başkanı Zühtü Arslan, 15 Temmuz sonrasında 60 bin başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Kurum ve Kuruluşları Açısından Tahkim Konferansı’nda konuşan Arslan, “Anayasa Mahkemesi’ne başvuru sayısı 80 bin civarındadır. AİHM’deki 47 ülkeden gelen işyükü ise 75 bin civarındadır. Bunların 60 bini 15 Temmuz sonrası yapılmıştır. Yıllık ortalama 20 bin başvuru aldık, bunların yüzde 80’ini sonuçlandırdık. Hedefimiz 2 yıl içinde gelen başvuruyu karşılamaktır. Ancak 15 Temmuz sonrası yapılan başvurular bu planları değiştirdi.” demişti.