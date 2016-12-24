Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, Kızılcahamam’daki AKP kampında Gençlik Kolları’na verdiği eğitimler ve “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” sözleriyle tartışılan bir isim. Yıldız, “6 yaşında çocukla evlenilebilir”, “(Çalışan kadınlar) fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor”, “Kadın spiker izlemek günahtır”, “Kadınlar dayak yedikleri için sabaha kadar şükretmelidirler” gibi açıklamalarıyla sürekli gündeme geliyor.

Nurettin Yıldız, Anadolu Ajansı’na verdiği bir röportajda, “Cumhurbaşkanımız’dan tutun, toplumun her kademesindeki mümin insanlara destek vermeyi imanımın bir gereği olarak görüyorum. Bu nedenle iktidardaki siyasi partiye yakın gördükleri için de saldırıyor olabilirler. Beni yıpratıp, siyasete bir zarar vermeyi amaç edinmiş olabilirler” demişti.