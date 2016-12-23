Editörün Notu: Video, terör örgütü propagandası ve vahşet görüntüsü içerdiğinden Tr724’ün basın etik ilkeleri uyarınca haberde görüntülere yer verilmemiştir.

Terör örgütü IŞİD, El Bab yakınlarında kaçırdığı 2 Türk astsubayını vahşi şekildekatlettiğini iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Dailymail’i de videonun bir kısmını yayınladı.

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab çevresinde IŞİD ile TSK-ÖSO arasındaki çatışmalar sürerken, IŞİD’in ajansı 2 Türk astsubayı yakılarak şehit ettiğini ileri sürdüğü videoyu paylaştı. Videonun sonunda iki IŞİD’li, Türkiye’yi tehdit ederek, askerlerin geri çekilmemesi durumunda bu görüntülerin devam edeceğini söylüyor. Şehit edilen askerlerin El Bab ve Suriye sınırında kaçırılan astsubaylar F.Ş., S.T. olduğu belirtildi.

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16 ASKERİMİZİN ŞEHİT EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLERDE IŞİD’Lİ TERÖRİSTTEN TÜRK BAYRAĞINA HAKARET

Bir başka videoda ise, terör örgütü IŞİD, 16 askerin şehit edildiği duyurulan El Bab’da yaptığı intihar saldırısı öncesi ve sonrası görüntülerini de yayınladı. Yayınlarda TSK’nın kamp yaptığı bölgedeki askerlerin erzak ve sırt çantaları ve tankların ele geçirilip IŞİD militanlarınca kullanıldığı görüntüleri yer alıyor. İkiz zırhlı bir iş makinesinin ele geçirildiği, mühimmat ve erzakların IŞİD militanlarınca alındığı görülüyor. Bir militanın Türk bayrağını çiğnediği de görüntülere yansıyor.

İNTERNET KESİLDİ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Twitter, Youtube, Facebook ve EkşiSözlük ile bazı haber sitelerine erişim engeli getitirildi.