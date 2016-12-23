Fethullah Gülen Hocaefendi, Associated Press haber ajansına videolu bir röportaj vererek, Ankara’da Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un suikastından sonra Hizmet Hareketine yönelik iftiralara cevap verdi. Rus büyükelçi Karlov’a yönelik yaşanan hadiseyi ‘terör’ olarak niteleyen ve telin ettiğini kaydeden Gülen, Rusya halkı ve devlet ricaline de başsağlığı dilediğini belirtti.

YENİ SUİKASTLERE ZEMİN HAZIRLAYIP HİZMETE İFTİRA ATABİLİRLER

Hükümetin Hizmet Hareketi’ne iftira attığını belirten Gülen, “başka suikastlere zemin hazırlayıp, suçu cemaatin üzerine atabilecekleri” uyarısında bulundu. Gülen, “Dünyayı bu tür suçlamaların doğruluğuna ikna etmeleri mümkün değil” diye konuştu. Gülen, şu ifadeleri kullandı: “Bir de en tehlikelesi yani kanaati acizanemce yine icmalen ifade ettim, bu hadise bir kısım kimseleri bu şekilde öldürmek suretiyle onu da Hizmete, Hizmet Hareketine mal etmek isteyecekler. Dünya belki bunlara gülecek, inanmayacak. Bütün dünya ama bunlara gülecek ve inanmayacak. O hadisede kendisini böyle bir numaralı sorumlu gören Rusya bile reddettiğine göre, bunların bu türlü şeyleri dünyaya kabul ettirmeleri mümkün değil. Ben dilerim yani bundan sonra o türlü olumsuzluklara, terör hadiselerine Cenab-ı Hak fırsat vermez. O türlü şeyleri planlayanların Cenab-ı Hak başlarına dolar onu. Efendim, ayak oyunu peşinde koşturuyorlar, Allah mutlaka ona mukabelede bulunacak, yaptıkları kötülükleri kendi başlarına dolayacaktır.”

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin youtube Herkulnagme adresinden yayınlanan videoda yayınlanan açıklamaları şöyle:

Öteden beri hep terörü telin ettik. bu açıdan Rus büyükelçisine karşı yapılan terörü de yürekten telin ediyorum. Telin ettiğimi bir kere daha tekrar edeyim; Telin ediyorum. Bir ikincisi bu zat Rusya’daki o hizmetlerimize karşı sempati duyan bir insan, arkadaşlardan benim dinlediğim. Hatta aktivitelerine iştirak etmiş. Ve orada çok pozitif şeyler konuşmuş. Bu açıdan da yine telinimi yeniliyorum. Bütün Rus halkını da başsağlığı diliyorum; hususi ile idarecilerine başsağlığı diliyorum. Dilerim onlar da bu meseleyi öyle görür öyle değerlendirir ve ona göre, karar verirler.

Bu kanlı katil onların yanındaymış, değişik zamanlarda, baştaki o zatın, sayın cumhurbaşkanının korumacılığı vazifesini de tebdiş etmiş, hatta 10 defa bulunduğunu söylüyor medya. Bu kadar yakınında bulunan bir insan, sonra ben Nusra’danım diyen bir insan. Böyle evvel ve ahir hareketle bir alakasının olmadığı çok açık. Bir de 2014’ten sonra alınmış. Esas o alandaki terör uzmanlarının ayıklanması atılması, o meselenin yakın takibinin ihmale uğraması, yapılması gerekli olan şeylerin yapılmaması bunlar her biri ayrı hatalar. Bir de o zatı o işte vazifelendirmek, silahlı olarak sen git koru filan demek mevzu, biraz evvel arzettiğim gibi çok ciddi basiretsizliğin ifadesi. Veyahut kastın ifadesi yani; o yapsın bir başkasına maledelim… Eğer basiretsizliğin ifadesi ise nasıl olsa böyle bir şey oldu, bunu falanlara fatura edelim, bir kere daha bunları o aralık hadisesinde olduğu gibi, haziran hadisesinde olduğu gibi bir kere daha karalayalım bunları.

Bir de en tehlikelesi yani kanaati acizanemce yine icmalen ifade ettim, bu hadise bir kısım kimseleri bu şekilde öldürmek suretiyle onu da hizmete, hizmet hareketine mal etmek isteyecekler. Dünya belki bunlara gülecek, inanmayacak. Bütün dünya ama bunlara gülecek ve inanmayacak. O hadisede kendisini böyle bir numaralı sorumlu gören Rusya bile reddettiğine göre, bunların bu türlü şeyleri dünyaya kabul ettirmeleri mümkün değil. Ben dilerim yani bundan sonra o türlü olumsuzluklara, terör hadiselerine Cenab-ı Hak fırsat vermez. O türlü şeyleri planlayanların Cenab-ı Hak başlarına dolar onu. Efendim, ayak oyunu peşinde koşturuyorlar, Allah mutlaka ona mukabelede bulunacak, yaptıkları kötülükleri kendi başlarına dolayacaktır.

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EL NUSRA DÜN ÜSTLENDİ SONRA…

Rus büyükelçiye suikast gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın hizmet hareketiyle irtibatlandırmak için kara propaganda yürüten hükümetin iddialarının çoğunun mesnetsizliği kısa sürede ortaya çıktı. Önceki gün Arap basını ve Sputnik’in haberleriyle terör örütü El Nusra’nın eylemi üstlendiği de dünya kamuyona ilan edildi. Akşam saatlerinde ise üstlenmeyi yalanlayan açıklama bir Rus kanalında yayınlandı. Kremlin’den bugün yapılan açıklamada ise Karlov suikastinin arkasında kimin bulunduğunu söyleyebilmek için henüz erken olduğu belirtilmişti.