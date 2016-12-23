Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan bugün yayınlanan “Sıkıntılı İddialara Doğru Yanıt Aranıyor” başlıklı yazısında, karargâhta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın gözaltına alınacağının konuşulduğunu yazdı.

“Farklı zaman dilimlerinde şoklar, travmalar, politik zikzaklar yaşıyoruz. Fakat, bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Ayrı ayrı sepetlere koymak imkansız” diyen Ahmet Takan, Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savcısı Ahmet Zeki Üçok’un ’emir komuta içerisinde darbe olacak’ iddiasını değerlendirdi.

Zeki Üçok, darbe tweet’lerinin yanı sıra Rus haber ajansı Sputnik’e verdiği mülakatta 15 Temmuz’la ilgili olarak da şunları demişti:

“…eğer ki 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı ele geçirilmiş olsaydı. Ben TSK’nın komuta kademesinin bu darbe girişiminin emir komuta zinciri içinde yapıldığını açıklayıp yönetime el koyacağına inanıyorum… Mürted’e gidildiğinde, orada Genelkurmay Başkanı’nın açıklama yapması için televizyon kameraları, Genelkurmay Başkanlığı’nın amblemi olan bayrak vs. her şey hazırdı. Sayın Cumhurbaşkanı o süreçte ele geçirilmiş olsaydı, inanıyorum ki oraya kurulan şeyler uygulamaya konulacak ve bu açıklama yapılacaktı…”

Ahmet Takan, “Hükümet, bazı bilgiler ışığında Ahmet Zeki Üçok’a gizli tanık olmasını teklif etti mi?” sorusunu sorarak, Orgeneral Hulusi Akar hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü ima etti. Takan, terör saldırıları, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda peş peşe gelen şehitler ve başkanlık tartışmaları yüzünden TSK’da tansiyonun yükseldiğini, ayrıca komuta kademesinde bir dağınıklık olduğunu da belirtti.

Tecrübeli gazeteci ayrıca bu işin çözülmesi için Darbe Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasını ve Hulusi Akar’la Hakan Fidan’ın dinlenmesini önerdi.

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