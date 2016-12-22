11 Aralık seçimlerinden zaferle çıkan Sosyal Demokrat Parti (PSD), Liberal Demokrat ittifakı (ALDE) ile koalisyon protokolünü geçtiğimiz günlerde imzalamıştı. Koalisyon protokolünün imzasından sonra dün Parlamento Milletvekilleri Odası Başkanlığı ile Senato Başkanlığı için seçim yapıldı.

Yapılan seçimde Milletvekilleri Odası Başkanlığı’nı PSD lideri Liviu Dragnea kazanırken, Senato Başkanlığı’na ise Călin Popescu-Tăriceanu seçildi.

ALDE, PSD ve Macar Azınlığı UDMR üyelerinin destek verdiği Tăriceanu, 40’a karşı 87 oyla seçilirken, PSD’nin teklifi ile aday gösterilen Dragnea ise 101’e karşı 216 oyla Milletvekilleri Odası Başkanlığı’nı rahat kazandı.

Dragnea’nın yardımcılıklarına ise; Florin Iordache (PSD), Gabriel Vlase (PSD), Rovana Plumb (PSD) ve Catalin Predoiu (PNL) yapacak.