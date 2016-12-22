Afrika’daki meşhur Sahra Çölü’ne 38 yılın ardından ilk kez kar yağdı. Son kar yağışı 18 Şubat 1979 tarihinde görülmüştü.

Sahra Çölü ya da Büyük Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü.. Afrika’nın kuzeyinde, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 km² büyüklüğünde dev bir çöldür. En büyük soğuk çöl ise Antartika’dır. Sahra sözcüğü Arapçadaki “sahara” sözcüğünden gelme olup “büyü” anlamındadır. 2,5 milyon yaşındadır. Yüzölçümü büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri’ni kaplayacak kadardır. Atlas Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanır.

Erg adı da verilen kum çölü, genel kanının tersine bütün çölün yalnızca beşte birini kaplar. Onun dışında kalan yerler kaya ve molozlardan oluşur. Sahra’da Tibesti ve Ahaggar gibi, yükseklikleri 3.265 m’yi bulan dağlar da vardır. Dağlık bölgeler, daha çok yağış alan ve göçebelerin yazın konaklamalarına elverişli yerlerdir.