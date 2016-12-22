Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yeni görevlendireceği başbakanı 25 Aralık (Craciun-Noel)’den sonra açıklayacağını söyledi.

Iohannis, bugün yaptığı açıklamada, 11 Aralık Parlamento seçimlerinde zaferle çıkan Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından kendisine başbakan olarak önerilen Tatar asıllı Sevil Shhaideh ile ilgili değerlendirmesinin devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, yeni başbakan görevlendirmesini 25 Aralık tarihinden sonra yapacağını belirterek, “3 parti, koalisyon hükümeti kurma konusunda çoğunluğu sağlamış durumda. Yeni başbakanla ilgili öneriyi inceliyorum. Kararımı Craciun (25 Aralık) sonrasında açıklayacağım” dedi.

Sosyal Demokrat Parti (PSD), Liberal – Demokrat Parti (ALDE) ve Macar Azınlık Partisi UDMR ile yeni koalisyon hükümeti kurulması konusunda anlaşmıştı. Koalisyon ortakları, Cumhurbaşkanı Iohannis’e yeni başbakan olarak Kırım Tatar asıllı Sevil Shhaideh’i önermişti.

Cumhurbaşkanı, Kırım Tatar asıllı Sevil Shhaideh’i başbakan olarak atadığı takdirde; ülkenin ilk kadın, ilk Müslüman ve ilk Tatar asıllı Başbakanı göreve seçilmiş olacak.