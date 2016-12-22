İstanbul 11.Sulh Ceza Hâkimliği, hiçbir aleyhte delile dayanmadan sadece Zaman Gazetesi’nde yazı yazdıkları için tutuklanan ya da yakalama kararı çıkarılan 54 gazeteci ve yazarın tüm mallarına el konulmasına karar verdi.

Zaman Gazetesi’nde yazı yazmak ya da yönetici olmaktan başka hiçbir aleyhte delil getirilmeden tutuklanan ya da haklarında yakalama kararı bulunan 54 gazetecinin savcılık mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

Talebi kabul eden İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimi gazetecilerin mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.

GAZETECİLERİN İSİMLERİ

Banka hesabı, gayrımenkul ya da üzerlerinde bulunan araçlarına el konulan gazetecilerin isimleri şöyle:

Zafer Özsoy, Yüksel Durgut, Veysel Ayhan, Şeref Yılmaz, Şenol Kahraman, Süleyman Sargın, Şahin Alpay, Sevgi Akarçeşme, Sedat Yetişkin, Ömer Karakaş, Osman Nuri Öztürk, Oktay Vızvız, Nuriye Ural, Nevzat Güner, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, Murat Avcıoğlu, Mehmet Akif Afşar, Mehmet Kamış, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Kemal Soydemir, Hüseyin Döğme, Hilmi Yavuz, Hamit Çiçek, Hakan Taşdelen, Fevzi Yazıcı, Faruk Akkan, Faruk Kardıç, Erkam Tufan Aytav, Melih Kılıç, Ekrem Dumanlı, Cuma Kaya, Cevdet Türkyolu, Bülent Korucu, Bülent Keneş, Ali Bulaç, Ali Ünal, Ali Akbulut, Alaatin Güner, Ahmet Turan Alkan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Zeki Önal (yazar Ahmet Selim), Osman Nuri Arslan, Metin Tamer Gökceoğlu, Mehmet Özdemir, İhsan Duran Dağı, Hamit Bilici, Behçet Akyar, Adil Gülcek, Abdullah Katırcıoğlu, Abdullah Aymaz, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen ve Mehmet Özdemir.

VEFAT EDEN AHMET SELİM’İN BİLE MALVARLIĞINA EL KONULDU

Savcının mal varlıklarına el koydurduğu gazetecilerden yayınlanmış birçok kitabı bulunan ve evinin polis tarafından basılmasının (rahatsızlığı sebebiyle gözaltı kararı uygulanmadı) ardından rahatsızlığı artan, birkaç gün içinde de 72 yaşında vefat eden Ahmet Selim de bulunuyor.

Yine 80 yaşındaki ünlü yazar Hilmi Yavuz’un da mal varlığına el konurken cezaevine atılan en yaşlı gazeteci konumundaki 72 yaşındaki Şahin Alpay’ın varlıkları elinden alındı.

‘MUHALİFLERİN MAL VARLIĞINA EL KOYMAK CAHİLİYE ADETİDİR”

Bir dönem Zaman Gazetesi’nde yazan, hakkında gözaltı kararı verilmeyen akademisyen İhsan Dağı’nın da malvarlığı müsadere edilirken önce tutuklanan, ardından da tahliye edilen Nuriye Akman, Lale Sarıibrahimoğlu’nun da mallarına el konuldu.

Silivri’de tutuklu bulunan Mümtaz’er Türköne, Ahmet Turan Alkan, Ali Ünal, Ali Bulaç’ın da malvarlığına el konulurken Ali Bulaç geçtiğimiz yıl verdiği röportajda ”Muhaliftir diye bir şahsın veya bir grubun mal varlığına el koymak cahiliye âdetidir.” açıklamasında bulunmuştu.