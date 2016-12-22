Başkent Genel Konseyi, Bükreş’e 400 otobüs,100 troleybüs ve 100 yeni tramvay satın alınmasını öngören kararı onayladı.

Başkentteki toplu taşıma araçlarının ihtiyaca cevap veremediğini ve birçoğunun miadını doldurduğunu belirten Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea, bu nedenle Başkent’e yeni 600 toplu taşıma aracı alınmasının zaruri hale geldiğini söyledi.

Bükreş Toplu Taşıma Şirketi (RATB) Temsilcisi Vasile Petrariu da yaptığı açıklamada; yeni toplu taşıma araçlarının hizmete girmesi ile vatandaşların artık duraklarda daha az bekleyeceğini açıkladı. Petrariu, yeni araçların bakım ve tamir masraflarının da daha az olacağını vurguladı.

Alınacak her otobüsün yaklaşık 200 bin Euro’ya mal olması bekleniyor. Toplam 600 aracın maliyetinin ise 125 milyon Euro civarında olması tahmin ediliyor. Yeni araç filosunun 4 yıl içerisinde Bükreş belediye bütçesinden karşılanması planlanıyor.